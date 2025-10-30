Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali: torna Seba Esposito dal 1'. Grosso ripropone Matic
E' tutto pronto alla Domus Arena per la sfida di campionato tra Cagliari e Sassuolo, match valido per la nona giornata di Serie A. La squadra di Fabio Pisacane va a caccia di una vittoria che manca dallo scorso 19 settembre. I neroverdi vorranno riscattarsi dopo l'ultimo ko subito contro la Roma. Queste le formazioni ufficiali:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Obert; Palestra, Prati, Adopo, Folorunsho, Idrissi; S. Esposito, Borrelli.
A disposizione: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Luperto, Kilicsoy, Gaetano, Rodriguez, Felici, Di Pardo, Cavuoti, Mina, Liteta, Pavoletti, Luvumbo.
Allenatore: Fabio Pisacane.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté.
A disposizione: Turati, Zacchi, Doig, Cheddira, Paz, Fadera, Moro, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Pierini, Muharemovic.
Allenatore: Fabio Grosso.
