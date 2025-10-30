Napoli, Gilmour: "Con i nuovi ci siamo integrati bene. Modulo? Non cambia molto"
Nel corso dell'intervento su Radio CRC, Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha parlato anche del modulo con cui i partenopei scendono in campo: "Giocare a 3 o a 4 a centrocampo non cambia molto per noi, sappiamo come il mister vuole lavorare e ci alleniamo in questo senso. Siamo pronti anche a scendere in campo con diverse formazioni, sappiamo quello che dobbiamo fare. Mi piacerebbe segnare di più: aggiungere più gol al mio gioco e aiutare la squadra a vincere, sarebbe bello. Sono un sacco di partite tra una sosta e l'altra, quindi è importantissimo per noi lavorare sodo, prepararsi bene a ogni sfida. Dobbiamo dare il 100% anche nella fase di recupero per assicurarci di essere pronti per la prossima partita e dimostrare quanto siamo una buona squadra".
Che atmosfera c'è nel gruppo?
"Siamo davvero un bel gruppo, penso si sia visto dall'inizio della passata stagione. Anche con i nuovi arrivati ci siamo integrati bene, sia in campo che fuori dal campo. Penso che mantenere questo spirito di squadra ci aiuti molto anche in partita".
