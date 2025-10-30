Napoli, Gilmour: "Con i nuovi ci siamo integrati bene. Modulo? Non cambia molto"

Nel corso dell'intervento su Radio CRC, Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha parlato anche del modulo con cui i partenopei scendono in campo: "Giocare a 3 o a 4 a centrocampo non cambia molto per noi, sappiamo come il mister vuole lavorare e ci alleniamo in questo senso. Siamo pronti anche a scendere in campo con diverse formazioni, sappiamo quello che dobbiamo fare. Mi piacerebbe segnare di più: aggiungere più gol al mio gioco e aiutare la squadra a vincere, sarebbe bello. Sono un sacco di partite tra una sosta e l'altra, quindi è importantissimo per noi lavorare sodo, prepararsi bene a ogni sfida. Dobbiamo dare il 100% anche nella fase di recupero per assicurarci di essere pronti per la prossima partita e dimostrare quanto siamo una buona squadra".

Che atmosfera c'è nel gruppo?

"Siamo davvero un bel gruppo, penso si sia visto dall'inizio della passata stagione. Anche con i nuovi arrivati ci siamo integrati bene, sia in campo che fuori dal campo. Penso che mantenere questo spirito di squadra ci aiuti molto anche in partita".

Clicca qui per leggere tutta l'intervista a Billy Gilmour.