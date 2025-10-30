On. Santori: "La Lazio è ripartita da zero. Cosa dovrebbe fare? Mandare una PEC"
Lo Stadio Flaminio è uno dei temi ricorrenti in casa Lazio e riguardo l'impianto capitolino è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale l'Onorevole Fabrizio Santori, Consigliere comunale di Roma Capitale: "Ufficialmente non è ancora pervenuto nessun documento all’amministrazione. Il presidente Lotito ha dichiarato di voler recuperare lo stadio Flaminio, ma al momento ci sono solo rendering e intenzioni. Manca il progetto tecnico di fattibilità e il piano economico-finanziario che sono fondamentali per far partire la conferenza dei servizi".
"Con il diritto di superficie il terreno resta del comune"
"La Lazio ha presentato una nuova proposta di diritto di superficie, inizialmente si parlava solo di concessione per 99 anni, facendo così la Lazio è come se fosse ripartita da zero. Con il diritto di superficie il terreno resta del comune ma tutto ció che viene costruito sopra è di proprietà del privato. L’amministrazione comunale deve fare il suo per velocizzare e per questo si era pensato di fare un bando per rendere il tutto più rapido. Per il momento si aspettando la Lazio che, però, non sta ancora facendo la sua parte".
"Cosa dovrebbe fare la Lazio? Mandare una PEC"
"Non sappiamo se si sta lavorando sotto traccia, questo eventualmente potrebbe portare a un'accelerazione improvvisa. Al momento la situazione degli stadi a Roma è questa: per lo stadio della Roma il posizionamento della prima pietra è prevista entro il 2027, la Lazio è a zero. Cosa dovrebbe fare la Lazio nei confronti dell’amministrazione? In tre parole: 'Mandare una PEC'".
Altre notizie Serie A
Casarin: "Gli arbitri di oggi? Li prenderei a calci in culo. Siamo passati da 120 a 187 rigori l'anno"
Editoriale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
2 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Serie A
Casarin: "Gli arbitri di oggi? Li prenderei a calci in culo. Siamo passati da 120 a 187 rigori l'anno"
Serie B
Serie C
Pianese, Gorelli: "Il girone di ritorno sarà più difficile, serve fare quanti più punti possibile adesso"
Calcio femminile