TMW Radio Gimenez, cosa deve fare il Milan ora? Il parere degli ospiti

Periodo decisamente complicato in casa Milan in fatto di prime punte. Santiago Gimenez sembra involuto, non segna e non aiuta la manovra della squadra. E allora cosa fare: tenerlo o cederlo a gennaio? Ecco il commento degli opinionisti di TMW Radio.

Mimmo Cugini: "C'è un errore di comunicazione. Viene presentato come il salvatore della patria in una squadra, quello dello scorso anno, dove non si capiva nulla. E diventa il capro epsiatorio di una stagione negativa. Poi per tutta l'estate fanno sapere che cercano un centravanti, poi Tare prima di Lecce lo conferma questo. Ditemi se è il modo di gestire una situazione del genere. Se non hai la fiducia intorno, come fai a giocare? Se non lo si ritiene all'altezza, lo vendi. Ma non puoi dire che cerchi un altro e poi lo tieni".

Alessandro Iori: "Vive per il gol e se non segna è impalpabile. Ha bisogno di sbloccarsi, ha tirato tanto e anche sfortunato. E' in ansia da prestazione. Credo che di lui ne abbia necessità il Milan per fare un campionato da protagonista".

Alberto Faccini: "E' stato accolto a Milano molto bene, era un potenziale attaccante, poi però ha giocato in maniera sufficiente. In questo momento avrà quella difficoltà di capire il gioco di squadra, ma quando arriverà il gol cambierà tutto. E il Milan ne trarrà grande beneficio".

Fabio Bazzani: "E' decisamente in difficoltà, però mentale. Non ha sicurezza, non sente fiducia in se stesso, è un po' abulico quindi. il Milan deve sperare che il prima possibile riesca a sbloccarsi, perché poi è l'unica prima vera punta. Il Milan in certe partita ha bisogno della prima punta, anche se il gioco di Allegri si muove anche sugli esterni. Il Milan se vuole lottare per obiettivi importanti non può pensare di lottare per obiettivi importanti a una punta di spessore. Io credo che se da qui a gennaio non dovesse dare risposte, diventerebbe difficile tenerlo. Perché il tempo oggettivamente lo ha avuto. Comunque in estate aveva già deciso cosa fare con lui, poi non si è concretizzata".

Gianni Bezzi: "E' tornato ad agosto ma era già con le valigie in mano. Ritengo che il Milan debba puntare su di lui in questa fase di stagione, perché soluzioni Allegri ora non ne ha. Pulisic è assente, Leao ha fatto abbastanza bene ma nell'ultima partita meno. Allegri deve puntarci, cercare di metterlo nella condizione di fare bene perché ne ha assolutamente bisogno. Poi a gennaio si tireranno le somme. Se perde il giocatore credibilità, è un danno economico poi e sarà difficile piazzarlo".

Giampaolo Gherarducci: "E' un ragazzo che ha qualche problema ma ha ancora delle opportunità, prima che rientrino altri. Poi se dovesse confermarsi così, Allegri credo prenderà una decisione diversa e si ributterà sul mercato".