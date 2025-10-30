Atalanta, solo Inter e Milan hanno creato di più (ma servono i gol). I numeri

All’Atalanta mancano i gol. Certo, la Dea deve continuare a crescere partita dopo partita, e a Udine servirà ritrovare una vittoria che manca dal 21 settembre contro il Torino, ma dall’altra parte la squadra nerazzurra crea tanto e al tempo stesso concretizza poco: aspetto non indifferente, anche sotto il profilo dei punti, dove analizzando certi numeri si capisce quanto l’Atalanta davanti debba migliorare solo in zona gol, considerando la pericolosità della squadra orobica.

L’Atalanta in questa stagione negli Overall degli expected goals è terza in Serie A a quota 17.48: dietro solo a Inter e Milan. Analizzando invece il rapporto dei tiri in porta, la Dea ha una media di 4,9 conclusioni a partita: la stessa dell’anno scorso e superiore negli anni di Gasperini solo nel 2021/2022 (4,6) e nel 2022/2023 (4,5); rimanendo però la migliore dal ritorno in Serie A nel periodo pre Gasperini.

A dimostrazione che mancano davanti solo i gol, l’Atalanta ha una media di 1,44 reti a partita: dove se da una parte è la migliore dal 1984 ad oggi, dall’altra invece è la peggiore dal 2016/2017 a fronte di un 1,94 (durante il periodo del mister di Grugliasco), aspettando sia la gara di sabato che ovviamente il proseguimento della stagione.