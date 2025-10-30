Ufficiale Mantova, l'addio con Botturi. È stato sollevato dall’incarico di Direttore dell’Area Tecnica

La notizia era già nell'aria, sarebbe a breve arrivato l'addio tra il Mantova e il Direttore dell'Area Tecnica Christian Botturi, e così è stato: l'avvio di stagione non positivo dei virgiliani è costato caso al dirigente, sollevato dall'incarico.

A comunicare il tutto, la stessa società, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"Mantova 1911 comunica che in data odierna Christian Botturi è stato sollevato dall’incarico di Direttore dell’Area Tecnica.

Il sodalizio BiancoRosso intende ringraziare sentitamente Christian Botturi per gli straordinari risultati conseguiti in questi due anni e mezzo di collaborazione.

Mantova 1911 comunica altresì che anche il Responsabile dell’area Scouting Vincenzo Talluto viene sollevato dal proprio incarico.

Nel riconoscere il grande lavoro portato avanti da Christian Botturi e Vincenzo Talluto in questi anni, Mantova 1911 augura ad entrambi le migliori fortune umane e professionali nel prosieguo delle rispettive carriere".

Da capire adesso quello che sarà il futuro della panchina, con mister Davide Possanzini che sembrava in bilico ma ha quest'oggi diretto l'allenamento. Intanto, diamo uno sguardo a quella che è la classifica cadetta dopo 10 giornate:

CLASSIFICA

Modena 21

Monza 20

Cesena 20

Frosinone 18

Venezia 16

Palermo 16

Reggiana 15

Carrarese 14

Juve Stabia 14*

Padova 13

Avellino 13

Catanzaro 12

Empoli 11

Südtirol 10

Virtus Entella 10

Bari 9*

Pescara 8

Spezia 7

Sampdoria 7

Mantova 5

*una gara in meno