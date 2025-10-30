Mantova, l'addio con Botturi. È stato sollevato dall’incarico di Direttore dell’Area Tecnica
La notizia era già nell'aria, sarebbe a breve arrivato l'addio tra il Mantova e il Direttore dell'Area Tecnica Christian Botturi, e così è stato: l'avvio di stagione non positivo dei virgiliani è costato caso al dirigente, sollevato dall'incarico.
A comunicare il tutto, la stessa società, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:
"Mantova 1911 comunica che in data odierna Christian Botturi è stato sollevato dall’incarico di Direttore dell’Area Tecnica.
Il sodalizio BiancoRosso intende ringraziare sentitamente Christian Botturi per gli straordinari risultati conseguiti in questi due anni e mezzo di collaborazione.
Mantova 1911 comunica altresì che anche il Responsabile dell’area Scouting Vincenzo Talluto viene sollevato dal proprio incarico.
Nel riconoscere il grande lavoro portato avanti da Christian Botturi e Vincenzo Talluto in questi anni, Mantova 1911 augura ad entrambi le migliori fortune umane e professionali nel prosieguo delle rispettive carriere".
Da capire adesso quello che sarà il futuro della panchina, con mister Davide Possanzini che sembrava in bilico ma ha quest'oggi diretto l'allenamento. Intanto, diamo uno sguardo a quella che è la classifica cadetta dopo 10 giornate:
CLASSIFICA
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Venezia 16
Palermo 16
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Padova 13
Avellino 13
Catanzaro 12
Empoli 11
Südtirol 10
Virtus Entella 10
Bari 9*
Pescara 8
Spezia 7
Sampdoria 7
Mantova 5
*una gara in meno
