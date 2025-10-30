Solo due “stakanovisti” di movimento in Serie B: Imperiale e Zaro sempre in campo
Dieci giornate di Serie B in archivio (fatte salve Juve Stabia e Bari, che devono ancora recuperare l'ultimo match) e, numeri alla mano, sono soltanto due i calciatori di movimento sempre presenti, dal primo all'ultimo minuto, nell'edizione 2025/2026 del torneo cadetto.
Entrambi difensori: si tratta infatti di Marco Imperiale della Carrarese e di Giovanni Zaro del Cesena.
Per il resto, gli altri giocatori sempre titolari e mai sostituiti sono tutti portieri. Eccoli nel dettaglio: Filip Stankovic (Venezia), Jonathan Klinsmann (Cesena), Sebastiano Desplanches (Pescara), Demba Thiam (Monza), Mattia Fortin (Padova), Andrea Fulignati (Empoli), Edoardo Motta (Reggiana), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Mirko Pigliacelli (Catanzaro), Marco Bleve (Carrarese), Marco Festa (Mantova) e Leandro Chichizola (Modena).
SERIE B, 10ª GIORNATA
Cesena-Carrarese 2-1
34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)
Empoli-Sampdoria 1-1
77' Popov (E), 80' Cuni (S)
Frosinone-Virtus Entella 4-0
36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias
Palermo-Monza 0-3
39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi
Pescara-Avellino 1-1
5' Capellini (P), 29' Simic (A)
Reggiana-Modena 1-0
17' Bozzolan
Mantova-Catanzaro 1-3
7' Mancuso (M), 68' [aut.] Majer (M), 75' Cissè (C), 80' Favasuli (C)
Spezia-Padova 1-1
16' Lapadula (S), 66' Lasagna (P)
Venezia-Sudtirol 3-0
39' Doumbia, 45'+1 Kike Perez, 67' Yeboah
Rinviata a data da destinarsi
Juve Stabia-Bari
CLASSIFICA
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Venezia 16
Palermo 16
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Padova 13
Avellino 13
Catanzaro 12
Empoli 11
Südtirol 10
Virtus Entella 10
Bari 9*
Pescara 8
Spezia 7
Sampdoria 7
Mantova 5
*una gara in meno
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP