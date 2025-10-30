Solo due “stakanovisti” di movimento in Serie B: Imperiale e Zaro sempre in campo

Dieci giornate di Serie B in archivio (fatte salve Juve Stabia e Bari, che devono ancora recuperare l'ultimo match) e, numeri alla mano, sono soltanto due i calciatori di movimento sempre presenti, dal primo all'ultimo minuto, nell'edizione 2025/2026 del torneo cadetto.

Entrambi difensori: si tratta infatti di Marco Imperiale della Carrarese e di Giovanni Zaro del Cesena.

Per il resto, gli altri giocatori sempre titolari e mai sostituiti sono tutti portieri. Eccoli nel dettaglio: Filip Stankovic (Venezia), Jonathan Klinsmann (Cesena), Sebastiano Desplanches (Pescara), Demba Thiam (Monza), Mattia Fortin (Padova), Andrea Fulignati (Empoli), Edoardo Motta (Reggiana), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Mirko Pigliacelli (Catanzaro), Marco Bleve (Carrarese), Marco Festa (Mantova) e Leandro Chichizola (Modena).

SERIE B, 10ª GIORNATA

Cesena-Carrarese 2-1

34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)

Empoli-Sampdoria 1-1

77' Popov (E), 80' Cuni (S)

Frosinone-Virtus Entella 4-0

36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias

Palermo-Monza 0-3

39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi

Pescara-Avellino 1-1

5' Capellini (P), 29' Simic (A)

Reggiana-Modena 1-0

17' Bozzolan

Mantova-Catanzaro 1-3

7' Mancuso (M), 68' [aut.] Majer (M), 75' Cissè (C), 80' Favasuli (C)

Spezia-Padova 1-1

16' Lapadula (S), 66' Lasagna (P)

Venezia-Sudtirol 3-0

39' Doumbia, 45'+1 Kike Perez, 67' Yeboah

Rinviata a data da destinarsi

Juve Stabia-Bari

CLASSIFICA

Modena 21

Monza 20

Cesena 20

Frosinone 18

Venezia 16

Palermo 16

Reggiana 15

Carrarese 14

Juve Stabia 14*

Padova 13

Avellino 13

Catanzaro 12

Empoli 11

Südtirol 10

Virtus Entella 10

Bari 9*

Pescara 8

Spezia 7

Sampdoria 7

Mantova 5

*una gara in meno