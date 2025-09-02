Ufficiale Villarreal protagonista assoluto dell'estate: sul gong arriva anche l'ex Tottenham Solomon

È stata un'estate particolarmente ricca, a livello di colpi in entrata, quella vissuta dal Villarreal, che nel giorno della deathline si è assicurata anche Manor Solomon. L'attaccante israeliano arriva dal Tottenham in prestito secco. Questa la nota pubblicata sul sito del club amarillo:

"Il Villarreal CF e il Tottenham Hotspur hanno raggiunto un accordo di prestito per Manor Solomon, che giocherà come giocatore giallo durante la stagione 2025/26.

Manor Solomon (Kfar Saba, Israele, 24 luglio 1999) è un abile attaccante destro che gioca come ala sinistra. Possiede un eccellente dribbling e la capacità di superare gli avversari nell'uno contro uno. Si distingue anche per la sua velocità e il suo fantastico tiro dalla media distanza.

L'attaccante israeliano ha giocato per Tottenham Hotspur, Fulham FC, Leeds United, Shakhtar Donetsk e Maccabi Petah Tikva. Con il club ucraino ha vinto campionato, coppa e Supercoppa. In questo periodo, ha giocato un totale di 106 partite, segnando 22 gol e fornendo 9 assist. Anche la sua prestazione la scorsa stagione con il Leeds United in Championship è stata particolarmente degna di nota. Ha guidato i Whites alla promozione in Premier League, contribuendo a questa impresa con 10 gol e 12 assist.

Solomon ha anche militato nella nazionale israeliana, con la quale ha giocato 44 partite e segnato sette gol.

Benvenuto, Manor!".