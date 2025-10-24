Milan-Pisa, Allegri: "Tomori aveva giocato molto. De Winter titolare, ha sempre fatto bene"

Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita contro il Pisa:

Cosa deve portare questa partita?

"Deve dare seguito ai risultati che i ragazzi hanno fatto finora. Partita che sarà scorbutica, loro sono fisici e servirà attenzione e qualità tecnica".

Su De Winter titolare

"Tomori aveva giocato molto, martedì abbiamo un'altra partita, De Winter ha giocato bene quando l'ho messo e ora gioca titolare. Speriamo sia una scelta felice".

È tornato l'entusiasmo tra i tifosi

"C'è entusiasmo ma noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra, siamo solo all'8ª giornata. Oggi è una partita difficile, ci sono in palio 3 punti importanti e queste sono partite da vincere e non sarà semplice".

Cosa cambia col tandem Gimenez-Leao?

"Cambia poco e niente, l'importante è avere l'atteggiamento giusto e rispettare il Pisa. Queste partite si portano a casa solo se si ha rispetto dell'avversario".