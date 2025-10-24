Pisa, Gilardino: "Emozionante tornare a San Siro, cercheremo di essere più coraggiosi"

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Milan: "Tornare qua è sempre emozionante, per quello che è stato nella mia carriera da calciatore. Sappiamo quelle che sono le difficoltà della gara, ma vogliamo fare una partita di coraggio e personalità contro la prima della classe. Allegri è riuscito a dare la sua attitudine ma vogliamo stare dentro la gara e fare bene".

Sarà un Pisa più coraggioso?

"La volontà è sempre stata questa, poi ci sono state partite nelle quali abbiamo cambiato strategia ma stasera ci vorrà tanto sacrificio per supportare i tre attaccanti. Dovremo saper soffrire quando sarà il momento ma anche avere coraggio quando ci saranno i presupposti per poter far male".

Dispiace che non ci siano tifosi?

"C'è tanto dispiacere, perché avevano preso tanti biglietti anche famiglie e bambini. L'ho detto nello spogliatoio, deve essere un valore in più in campo".