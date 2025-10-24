Milan, De Winter titolare col Pisa: "Grande occasione per me, cerchiamo di vincerle tutte"
Koni De Winter, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Pisa: "Sarà un' occasione importante per me e per la squadra come ogni partita, è ancora presto e cerchiamo di vincerle tutte".
Che effetto fa ritrovare Gilardino da avversario?
"Con Gilardino ho fatto il mio primo gol, si sogna sempre in ogni partita".
