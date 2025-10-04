Virale il suo calcio al pallone in Milan-Napoli, Allegri: "Devo migliorare, ma non certo a calciare"

L'immagine di mister Massimiliano Allegri che calcia un pallone nel finale di Milan-Napoli ha fatto il giro del mondo. Alla vigilia del big match con la Juventus, il tecnico rossonero non poteva quindi non rispondere a una domanda su quanto accaduto a San Siro. Queste le sue parole in merito:

Gli ultimi minuti contro il Napoli sono stati intensi per lei, ce l'hanno ricordato le immagini social del calcio al pallone.

"Devo migliorare, ma non a calciare il pallone perché l'ho colpito veramente bene. La cosa importante era portare a casa la vittoria".

Sarà una partita speciale per lei?

"Ho vissuto la settimana normalmente, cercando di preparare al meglio la partita. Quello che conta realmente è la gara, poi è inutile ripetere sempre le stesse cose perché altrimenti si diventa anche patetici. Ho passato otto anni alla Juve, adesso sono cinque al Milan e speriamo di arrivare a otto anche qui. Domani ci sono tre punti in palio contro una squadra che non ha mai perso, con grandi giocatori e un ottimo allenatore".

Non c'è il rischio di sbagliare panchina domani allo Stadium?

"No, perché hanno invertito le panchine (ride, ndr) dello Stadium. Per me andare in panchina è sempre una grande emozione. Noi dobbiamo restare concentrati sull'obiettivo finale, il Milan deve tornare a giocare la Champions. Per farlo dobbiamo continuare a lavorare, mancano tante partite e tanti punti. Ci saranno anche momenti difficili, noi dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo: riportare il Milan in Champions".

Leggi qui tutte le parole di Allegri in conferenza stampa