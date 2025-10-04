Allegri: "Non conoscevo Gabbia, ha ottime qualità. Jashari sarà out ancora per un mesetto"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Juventus, si è soffermato anche su alcuni singoli del suo Milan, da Bartesaghi a Gabbia fino a Jashari. Queste le sue dichiarazioni:

Domani a sinistra ci sarà Bartesaghi? È pronto per un big-match?

"Ho fiducia in lui come in tutti i giocatori della rosa. Domani giocherà o Bartesaghi o Athekame, che può giocare anche a sinistra".

Quando rientrerà Jashari?

"Spero presto. Credo ci voglia ancora un mesetto, ha iniziato a correre sulla sabbia ma serve ancora un po' di pazienza".

Come stanno Ricci e Nkunku?

"Sono contento di Ricci, che può giocare davanti alla difesa e da interno, è cresciuto tanto. Nkunku è cresciuto fisicamente".

Gabbia ha ritrovato la Nazionale.

"Non lo conoscevo. Ho imparato che fino a che non li alleni, è difficile dare giudizi esterni sui giocatori. Ho trovato un ragazzo con margini di crescita, è un ragazzo responsabile che ha ottime qualità. Se un giocatore va in Nazionale, siamo contenti".

