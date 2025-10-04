Allegri: "Rabiot cresciuto rispetto a quando era con me alla Juve. È normale sia maturato"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Juventus, ha speso belle parole anche per il suo pupillo Adrien Rabiot. Questo il commento del tecnico rossonero sul centrocampista francese: "Rabiot l'ho trovato cresciuto rispetto a quando era con me alla Juve. Ma è normale che sia maturato".

Come arriva la Juventus

La Juventus per il match contro il Milan, dovrà verificare le condizioni di Bremer e Thuram. Igor Tudor, in ogni caso, non cambierà sistema di gioco e confermerà il 3-4-2-1: in porta tornerà Di Gregorio. In difesa Gatti e Kelly sono certi del posto e con loro potrebbe esserci Bremer. A centrocampo sulla destra agirà Kalulu, in mezzo spazio a Locatelli e al suo fianco ci sarà uno fra Koopmeiners e Thuram, mentre a sinistra toccherà ancora a Cambiaso. Sulla trequarti, invece, rientrerà dal primo minuto Conceicao che avrà al suo fianco Yildiz. In attacco resta il solito dubbio a tre tra Vlahovic, David e Openda ma DV9 sembra favorito sulla concorrenza. (da Torino, Camillo Demichelis)

Come arriva il Milan

Dopo la vittoria sul Napoli, il Milan può ampliare ancor di più le proprie ambizioni espugnando l’Allianz Stadium, casa della Juventus. Per l’occasione (da grande ex), Massimiliano Allegri confermerà la stessa formazione che ha battuto Antonio Conte, eccezion fatta per l’assenza forzata di Pervis Estupinan per squalifica. Davanti a capitan Maignan, spazio per la prima volta dall’inizio a Koni De Winter, il quale si sistemerà in difesa al posto di Tomori che é recuperato, ma va in panchina, assieme a Matteo Gabbia e a Strahinja Pavlovic. Al posto dell’ecuadoregno spazio a sinistra al 2005 Davide Bartesaghi, mentre a destra è inamovibile Alexis Saelemaekers. Inamovibile anche il trio di centrocampo: Youssouf Fofana, Luka Modric e l’altro grande ex Adrien Rabiot. Davanti, nonostante un Leao in miglioramento continuo dal punto di vista della condizione, fiducia ancora a Santiago Gimenez, supportato da Christian Pulisic. Pronto a gara in corso anche Christopher Nkunku. (da Milano, Antonello Gioia)

