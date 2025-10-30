Viviano: "Di Chivu mi piace la personalità ma Inzaghi è un'altra cosa: ha fatto la storia"

Emiliano Viviano è stato ospite ieri sera negli studi di Pressing, dove ha commentato quanto accaduto nel corso di Inter-Fiorentina, soffermandosi su diversi temi legati ai nerazzurri e alle recenti scelte tecniche: “Se si allena la capacità di reagire? Si allena tutto. L’Inter gioca, e lo ha dimostrato anche a Napoli, soprattutto nel primo tempo. Per me i nerazzurri sono i migliori del campionato. Devono continuare così: ruotare, inserire giocatori nuovi, cambiare posizioni. Bisseck, ad esempio, ha giocato centrale; poi ci sono Sucic, Pio Esposito, Bonny. Hanno tante soluzioni”.

Viviano ha poi commentato il confronto tra Cristian Chivu e Simone Inzaghi: “Chivu meglio di Inzaghi? No. Mi piace, ha personalità, ma Inzaghi ha fatto la storia recente dell’Inter. È giusto riconoscerlo. Come per Pio Esposito, di cui non voglio parlare troppo per non bruciarlo, Inzaghi ha fatto grandi cose. In quattro mesi non si può dire che Chivu sia meglio di lui. A me è piaciuto tutto di Chivu: la comunicazione, la personalità, il coraggio di cambiare ciò che non gli piaceva. Ci vuole carattere per farlo in una squadra che vince. E io so che tipo di persona è, avendoci giocato insieme”.

Infine, Viviano ha commentato anche l’episodio da moviola del secondo tempo, il rigore non concesso all’Inter per il presunto fallo di Comuzzo su Pio Esposito: "La dinamica è chiara. L’atteggiamento del corpo di Comuzzo lo tradisce: non guarda mai la palla, è girato. Per me, è rigore netto”.