Milan fuori dalla Coppa, Viviano: "Non è uscito di proposito, ma ad Allegri non dispiacerà troppo"

L'ex portiere Emiliano Viviano, intervenuto a Mediaset, ha commentato l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia dopo la sconfitta con la Lazio all'Olimpico. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Perdere non piace nessuno, ma visto che Allegri fa fatica a mettere una formazione in campo... Pulisic per esempio era fuori per condizione, non per scelta tecnica. Credo che Allegri dispiaccia un po' meno, perché ora gli resta una competizione sola e il suo Milan è bello lì davanti. La squadra rossonera si può concentrare solo sul campionato, fare turnover e gestire le rotazioni. Il Milan non è andato fuori di proposito, ma poi valuti lucidamente le cose e dici: 'Ok, c'è il campionato'".

Il riassunto di Lazio-Milan 1-0

La Lazio si prende la rivincita sul Milan e approda ai quarti di Coppa Italia con una prova solida all’Olimpico. La squadra di Sarri parte forte sulla sinistra, sfruttando le difficoltà rossonere nell’impostazione, mentre gli uomini di Allegri - contratti e imprecisi - faticano a costruire. I biancocelesti sfiorano il vantaggio con Basic, imbeccato da un’idea luminosa di Zaccagni, poi Maignan salva il Milan al 45’ respingendo il tiro ravvicinato di Isaksen. Nella ripresa Allegri cambia con Nkunku, ma la partita si apre e Leao spreca l’occasione migliore. L’episodio decisivo arriva all’81’: Tavares pennella dalla bandierina e Zaccagni, con una torsione alla Klose, firma di testa l’1-0. Nel finale Modric entra per dare qualità, ma la Lazio controlla fino al triplice fischio e conquista con merito i quarti, dove affronterà il Bologna di Italiano.