Viviano: "Yildiz lo terrei sempre in campo nella Juve. Non mi sono piaciute le parole di Spalletti"

Emiliano Viviano, ex portiere tra le altre anche di Fiorentina e Bologna, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parlando della gestione da parte di Luciano Spalletti durante Napoli-Juventus: "Le dichiarazioni di Spalletti su Openda mi sarebbero piaciute di più se fossero state calcistiche e non spiegando che è entrato perché lo hanno pagato 50 milioni. In quel momento i bianconeri non dico che avevano la partita in mano, ma era messa bene. Yildiz è il fattore determinante, il più determinante che ha questa squadra e lo tengo sempre in campo".

Negli studi dell'emittente sono in diversi a discutere della sostituzione del turco, con Sabatini che spiega: "Il cambio è sbagliato anche perché quando esce lui e prendi il 2-1 dopo non hai chance di segnare nuovamente". Gli fa eco Tacchinardi: "Uno come lui non lo toglierei mai". Leggermente diverso il parere di Riccardo Trevisani: "Con la rete subita non c'entra niente che lui ci fosse o meno, ma non lo avrei tolto".