Bisseck via a gennaio solo per top club europei: il punto sul futuro del difensore dell'Inter

Se mai dovesse lasciare l'Inter, Yann Bisseck lo farebbe solo per un club di primissimo livello. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore tedesco non è destinato a partire nel mercato invernale: l’ipotesi di un addio a gennaio è infatti da escludere.

Nonostante sia finito ai margini della rosa di Cristian Chivu, il valore di Bisseck resta elevato, stimato attorno ai 35-40 milioni di euro. Una cifra che, almeno a gennaio, club come l’Eintracht Francoforte difficilmente sarebbero disposti a investire.

Dopo l’esperienza all’Inter e i titoli conquistati, inoltre, il classe 2000 punta in alto: nel suo futuro, infatti, immagina solo piazze di altissimo profilo come Real Madrid, Barcellona o Bayern Monaco.