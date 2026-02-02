Roma, Wesley: "Gasperini crede molto in me, gioco dove serve per aiutare la squadra"

Wesley, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Udinese, valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Il giocatore ha raccontato il suo adattamento tattico e il rapporto con l'allenatore, che lo sta impiegando in una posizione inedita rispetto al passato.

Con Gasperini, di solito, gli esterni riescono a crescere tanto, a migliorare molto, perché lo ha fatto in carriera con tanti altri prima di te. Quanto sta lavorando su di te e in che cosa sta lavorando per farti crescere?

"Non avevo mai giocato da ala, è la prima volta. È un allenatore che mi ha voluto molto qui, sa il mio potenziale, mi dà molta fiducia negli allenamenti, mi mostra cosa devo fare. Sono venuto qui per aiutare la Roma, lo dico da quando sono arrivato: se mi chiedono di giocare in qualsiasi posizione, lo farò. È ovvio che preferisco la destra, ma se aiuta la Roma, e credo che sia così, preferisco continuare in questo modo. Lui crede molto in me. È la prima volta che sto giocando a sinistra e mi sto trovando abbastanza bene. Chiaro che la mia fascia preferita è l'altra, la destra, ma Gasperini è un allenatore che mi ha voluto fortemente, che crede in me, nel mio potenziale. Sono a disposizione della squadra, lì dove c'è bisogno."