Wesley prima di Udinese-Roma: "Gasperini ci ha spiegato che partita dovremo fare"

Wesley, esterno della Roma, ha parlato a Sky Sport prima della partita sul campo dell'Udinese, penultima sfida nel programma della 23^ giornata di Serie A: "Il mister ci ha spiegato che tipo di partita dovremo fare, adesso farà un altro punto nello spogliatoio e ci darà le ultime indicazioni".

Le formazioni ufficiali di Udinese-Roma.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini, Malen.