Roma, recupero in extremis: Wesley convocato per la sfida di oggi col Sassuolo
TUTTO mercato WEB
Aggiunta dell'ultimo minuto per la Roma nell'elenco dei giocatori a disposizione di mister Gian Piero Gasperini per la sfida di oggi alle 18 contro il Sassuolo. Alla lista dei convocati è infatti stato aggiunto il brasiliano Wesley, che ha così smaltito l'influenza dei giorni scorsi.
Questo l'elenco dei convocati della Roma per il Sassuolo:
Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny.
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Mirra, Lulli, Ghilardi, Wesley.
Centrocampisti: Kone, Romano, Pisilli, Bah.
Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Arena, El Shaarawy.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Gasperini perde Wesley e aspetta Raspadori: “Il silenzio? Se parlo dite che mi lamento”. Bove riparte
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile