La risorsa della Juventus. Tuttosport in prima pagina su Yildiz: "Fa dare i numeri"

Oggi alle 07:13
"Yildiz fa dare i numeri". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma su Kenan Yildiz e sul suo valore all'interno dell'ambiente Juventus. Oltre un terzo dei gol bianconeri infatti è arrrivato proprio grazie al classe 2005, che tra campionato e Champions League è riuscito a siglare 5 gol e fornire altrettanti assist. E in Europa, soltanto Yamal, Doué e Guler hanno fatto meglio del turco, che fa impazzire i tifosi, sempre in attesa del suo rinnovo di contratto.

TORINO - In prima pagina ampio spazio è dedicato anche al Torino, sconfitto dal Lecce nell'anticipo delle 12.30. Il Toro dopo l'1-5 subito contro il Como si è fermato anche in casa dei giallorossi, passati per 2-1 al Via del Mare. I granata dopo le reti di Coulibaly e Banda avevano accorciato le distanze con Adams, fallendo un calcio di rigore allo scadere con Asllani, che non ha evitato la sconfitta del Torino, ancora fermo a quota 14.

NAPOLI - In prima pagina pure il Napoli, che si è aggiudicato lo scontro diretto contro la Roma. Gli azzurri sono riusciti a passare all'Olimpico grazie al gol di David Neres, che ha permesso alla formazione di Antonio Conte di tornare in testa alla classifica con 28 punti insieme al Milan.

