Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Il barbiere di Calhanoglu: "Rimasto fedele all'Inter, ma un giorno spero vada al Galatasaray"

Il barbiere di Calhanoglu: "Rimasto fedele all'Inter, ma un giorno spero vada al Galatasaray"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 11:00Serie A
di Yvonne Alessandro

"Faccio questo lavoro da 28 anni e ho successo perché lo amo". Molto sicuro di sé e con un giro d'affari di tutto rispetto, Turan Demir può dirsi soddisfatto della sua vita. Chi? Un grande appassionato di calcio e tifoso del Galatasaray, ma senza troppo mistero hair stylist e barbiere personale di diversi calciatori di spicco in Europa. Pure in Serie A. Nell’elenco troviamo Edin Dzeko, Hakim Ziyech (ex Chelsea e attualmente svincolato tra l’altro), Diego Carlos del Como, Merih Demiral, Milan Skriniar e non solo. Di questo e altro ne ha raccontato lui stesso nell'intervista esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

Sì, ma come funziona? Semplice: "Mi mandano un messaggio quando hanno bisogno di me. Se sono disponibili, vengono nel mio salone". Direttamente nel distretto di Beykoz, in provincia di Istanbul, una delle città più affascinanti e magiche della Turchia. "Altrimenti vado io a casa loro o nella loro struttura". Tra hotel e ritiri con club e Nazionali, ma anche tra mura private e lontano dal campo. Dopodiché, al termine di ogni sessione di lavoro, posa insieme a ciascuno dei calciatori in foto o selfie ricordo (riportati di seguito in calce).

Poi si sa, tra connazionali turchi c’è sempre un legame speciale. E Turan Demir ha avuto un collegamento diretto con Kenan Yildiz, stella della Juventus: "È un ottimo giocatore, ha un futuro brillante", lo descrive così. Lanciando però un avviso al calcio italiano e al club bianconero, che gli ha già dato la maglia numero 10 di Del Piero. Il suo grande idolo: "Le grandi squadre lo ingaggeranno sicuramente perché la Juve non è più forte come una volta".

Ma se c’è un giocatore con cui ha un rapporto davvero speciale quello è Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter a cui è fortemente affezionato: "Conosco Hakan da 12 anni. È come un fratello per me, mi vuole bene e io gli voglio bene. Se mi invita in Italia, vado a trovarlo". E a proposito della baraonda di rumors che lo hanno circondato circa gli abboccamenti del Galatasaray per riportarlo nel suo Paese d’origine: “Io sono un grande tifoso del Galatasaray, fin da quando sono nato. E anche Hakan. Ma lui è sempre rimasto fedele all'Inter". Sognare, però, non è peccato: "Spero che un giorno possa giocare nel Galatasaray", sussurra il suo parrucchiere e fidato amico. Per rendere reale un desiderio condiviso fin da bambini.

Nella vita, come nel calcio, ci sono delle delusioni da affrontare. Un evento ha segnato profondamente Calhanoglu e si tratta ovviamente della maledetta finale di Champions League persa 5-0 contro il PSG. Qualcosa che ha lasciato una ferita profonda in lui: "Calhanoglu è un grande professionista, desiderava ardentemente vincere la Champions League e dopo la partita era molto abbattuto". Non solo per la mancata occasione di sollevare in cielo la Coppa dalle Grandi Orecchie a Monaco: "Anche per la sconfitta contro il Manchester City (a Istanbul, ndr). Se si chiede ad Hakan quale sia stata la cosa più triste della sua vita, lui risponde l’ultima finale di Champions League. So che ci è rimasto male".

Nella stessa stagione non è sfumata solo la Champions League ad un passo, ma anche lo Scudetto, vinto dal Napoli di Conte. Un passaggio che ha intaccato l’Inter psicologicamente? "Assolutamente no", replica deciso Turan. "Il Napoli se lo meritava. L'unica cosa che rattrista Hakan è che ha giocato due finali di Champions League e che avrebbe voluto vincerne almeno una". A Monaco, però, Turan non è andato per sostenere da vicino Calhanoglu: "Ho seguito la partita da casa, ma l'Inter ha giocato molto male come squadra. Non è riuscita a rispondere al gioco di un avversario molto più giovane".

Come anticipato, inoltre, Turan Demir si occupa anche di un ex conoscenza della Serie A che ha militato tra Juve e Atalanta. Parliamo di Merih Demiral, da due anni in Arabia, all’Al Ahli insieme a Franck Kessié. Per caso il centrale turco sente la mancanza dell’Italia? "Merih è un ragazzo di grande carattere. Guadagna molto bene in Arabia Saudita e ama quel posto (Gedda, ndr)". Ma va lasciata una porta aperta anche per un'alternativa: "È un tifoso del Fenerbahce e vuole tornare a giocare lì. Poi non sappiamo cosa ci riserverà il futuro…".

Infine, uno degli ultimi clienti ad aver bussato alla sua porta è stato Diego Carlos, ingaggio last-minute del Como (in prestito dal Fenerbahce) che sembra essersi già incastrato bene negli ingranaggi della macchina di Fabregas: "I suoi compagni di squadra mi hanno raccomandato e mi hanno contattato. Como è una città bellissima, ci sono stato quando Hakan mi ha invitato a visitarla. E Diego ama quel posto".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Inter, botta per Calhanoglu: il centrocampista è in dubbio per la sfida con la Cremonese... Inter, botta per Calhanoglu: il centrocampista è in dubbio per la sfida con la Cremonese
Da separato in casa a trascinatore: Calhanoglu uomo in più dell'Inter, che feeling... Da separato in casa a trascinatore: Calhanoglu uomo in più dell'Inter, che feeling con Chivu
Calhanoglu sempre indispensabile, Montella: "Nel suo ruolo se ne contano pochi di... Calhanoglu sempre indispensabile, Montella: "Nel suo ruolo se ne contano pochi di quel livello"
Altre notizie Serie A
Fiorentina, piccoli acciacchi per Dodo e Fazzini. Pioli senza 10 giocatori verso... Fiorentina, piccoli acciacchi per Dodo e Fazzini. Pioli senza 10 giocatori verso il Milan
Bianchi: "Roma, puoi restare al vertice. Sembra che il pilota conosca la macchina... Bianchi: "Roma, puoi restare al vertice. Sembra che il pilota conosca la macchina alla perfezione"
Marotta: "Ronaldo diverso dagli altri. A tavola analizzava anche le caratteristiche... Marotta: "Ronaldo diverso dagli altri. A tavola analizzava anche le caratteristiche dell'acqua"
Ravezzani: "L’Inter rimane la più attrezzata. Dominate le ultime tre giornate" TMW RadioRavezzani: "L’Inter rimane la più attrezzata. Dominate le ultime tre giornate"
Juventus, quando torna Bremer: una data cerchiata in rosso per essere al top della... Juventus, quando torna Bremer: una data cerchiata in rosso per essere al top della forma
Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"... Live TMWGattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
Barella col sorriso all'Inter: "Sono da 7 anni qua, ho sempre sognato un gruppo così"... Barella col sorriso all'Inter: "Sono da 7 anni qua, ho sempre sognato un gruppo così"
Tudor, emicrania d'attacco: David, Openda e Vlahovic fuori dal gioco. Juve, dove... Tudor, emicrania d'attacco: David, Openda e Vlahovic fuori dal gioco. Juve, dove sono i gol?
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
3 L'Atalanta non poteva aspettare Nicolò Cambiaghi. Ed era una plusvalenza secca
4 Zirkzee e Mainoo saranno i prossimi Hojlund e McTominay
5 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
Immagine top news n.1 178 giocatori di Serie A in Nazionale: l’elenco completo, squadra per squadra
Immagine top news n.2 Marotta: "Senza plusvalenze le big italiane non presenterebbero un bilancio adeguato"
Immagine top news n.3 I Friedkin oggi a Roma. Presenti all'ECA, i proprietari faranno tappa a Trigoria
Immagine top news n.4 Inter, migliora Thuram. Il francese punta a essere pronto per la Roma
Immagine top news n.5 Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Immagine top news n.6 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
Immagine top news n.7 "L'America è lontana" e lo sa anche Buffon. Intanto l'Italia mette nel mirino l'Estonia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.2 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.3 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.4 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Ravezzani: "L’Inter rimane la più attrezzata. Dominate le ultime tre giornate"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Rrapaj: "Vogliamo sognare in grande. Siamo pronti a dar fastidio a tutti"
Immagine news Serie C n.3 Milanese: "Il popolo della Triestina merita di più. Delusione? Il Perugia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bianchi: "Roma, puoi restare al vertice. Sembra che il pilota conosca la macchina alla perfezione"
Immagine news Serie A n.2 Marotta: "Ronaldo diverso dagli altri. A tavola analizzava anche le caratteristiche dell'acqua"
Immagine news Serie A n.3 Ravezzani: "L’Inter rimane la più attrezzata. Dominate le ultime tre giornate"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, quando torna Bremer: una data cerchiata in rosso per essere al top della forma
Immagine news Serie A n.5 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
Immagine news Serie A n.6 Barella col sorriso all'Inter: "Sono da 7 anni qua, ho sempre sognato un gruppo così"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Assemblea Eca, presente anche il presidente della Lega B Paolo Bedin
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 2 in 1: Venezia regina dei primi tempi, Modena e Palermo padroni del finale
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Nasti e il gol al Sudtirol: "È per la mia ragazza e per il bimbo che sta per nascere"
Immagine news Serie B n.4 Quattordici squadre e 39 calciatori. Tutti i protagonisti della Serie B in Nazionale
Immagine news Serie B n.5 Dagli anni alla Juve all'approdo alla Carrarese, con un occhio sul Napoli: Hasa si racconta
Immagine news Serie B n.6 Entella, un punto in quattro gare. Parodi: "Gestiamo la pressione nella giusta maniera"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.2 Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23 ottobre
Immagine news Serie C n.3 Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati
Immagine news Serie C n.4 Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica del Girone B
Immagine news Serie C n.5 Dolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti
Immagine news Serie C n.6 Guidonia Montecelio, il Sindaco Lombardo lancia l'appello per scegliere il nome
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, domani il debutto in Champions con il Real Madrdi: le convocate di Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Pilgrim: "Felice di essere rimasta. Obiettivi? Vogliamo vincere"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve esordisce in Europa: contro il Benfica la gara d'apertura della nuova UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Rosucci: "Cercheremo di dire la nostra anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, domani l'esordio in Champions. Canzi: "Vogliamo andare avanti in ogni competizione"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso