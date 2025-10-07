TMW Il parrucchiere di Yildiz: "Le big lo prenderanno, Juve non più forte". E svela il sogno di Demiral

Turan Demir, barbiere personale di una moltitudine di calciatori sparsi in Europa, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb per spiegare come sia il suo lavoro. A stretto contatto con i volti più noti del mondo del pallone (come testimoniato dalle foto in calce), anche della Serie A. Tra questi compare anche un suo connazionale, Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus e già idolo dei tifosi: "È un ottimo giocatore, ha un futuro brillante", esordisce. Ma il club bianconero deve guardarsi le spalle, perché la maglia indossata da Del Piero potrebbe non bastare: "Le grandi squadre lo ingaggeranno sicuramente perché la Juve non è più forte come una volta".

C'è anche Merih Demiral nella lista di clienti al suo salone di Beykoz, nei pressi di Istanbul. Sbarcato in Arabia da due anni, precisamente nell’Ah Ahli di Kessié, l'ex Juve e Atalanta però non sente il richiamo dell’Italia: "Merih è un ragazzo di grande carattere. Guadagna molto bene in Arabia Saudita e ama quel posto (Gedda, ndr)". Se non in Serie a, comunque il difensore 27enne ha un sogno nel cassetto: "È un tifoso del Fenerbahce e vuole tornare a giocare lì. Poi non sappiamo cosa ci riserverà il futuro…".

Infine c'è il legame più forte, più simbolico e a tratti "fraterno" con Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, del quale ha svelato uno stato d'animo risalente a poco più di 4 mesi fa: "Se si chiede ad Hakan quale sia stata la cosa più triste della sua vita, lui risponde l’ultima finale di Champions League (contro il PSG, ndr). So che ci è rimasto male".

Oltre alla Champions League, l'Inter si è fatta sfilare dalle mani anche lo Scudetto. Per una stagione, la scorsa, da zero tituli: "Il Napoli se lo meritava (il trofeo, ndr). L'unica cosa che rattrista Hakan è che ha giocato due finali di Champions League e che avrebbe voluto vincerne almeno una". Uno dei più recenti clienti arrivati a richiedere i suoi servizi poi è stato Diego Carlos, prelevato dal Como in estate dal Fenerbahce in prestito e già dal buon impatto sulle rive del Lago: "I suoi compagni di squadra mi hanno raccomandato e mi hanno contattato. Como è una città bellissima, ci sono stato quando Hakan mi ha invitato a visitarla. E Diego ama quel posto".