Youth League, definiti i sedicesimi di finale: per l'Inter c'è il Colonia, si gioca il 3-4 febbraio

Il sorteggio dei sedicesimi di finale della UEFA Youth League 2025/26, svoltosi a Nyon (Svizzera), ha composto ufficialmente il tabellone della prima fase a eliminazione diretta. Le sfide, tutte in gara secca, si disputeranno il 3 e 4 febbraio e determineranno l’accesso agli ottavi della principale competizione giovanile europea per club.

Il programma propone incroci di grande prestigio. Il Chelsea affronterà il PSV Eindhoven, mentre il Benfica se la vedrà con lo Slavia Praga. Sorteggio impegnativo per il Monaco, chiamato a sfidare il Club Brugge in Belgio, e veri brividi per il Marsiglia, atteso sul campo del Real Madrid, una delle favorite per la vittoria finale.

L'ampia rappresentanza spagnola trova sfide affascinanti: il Villarreal ospiterà il Leverkusen, l’Athletic Club affronterà l’Eintracht Francoforte, mentre il Betis riceverà il Tottenham. Il Barcellona farà visita al Maccabi Haifa, sorpresa della via dei campioni. Per il Paris Saint-Germain il sorteggio ha riservato la Dinamo Minsk, reduce da un percorso brillante nei turni preliminari, mentre l’Inter (unica italiana sopravvissuta) dovrà vedersela in Germania con il Colonia. Sfide ad alta intensità anche per le altre big europee: Manchester City farà visita all’HJK Helsinki, il Borussia Dortmund andrà in Olanda contro l’AZ Alkmaar, l’Ajax affronterà la Legia Varsavia, mentre il Liverpool viaggerà a Žilina.

Un tabellone ricco di equilibrio e partite dall’esito tutt’altro che scontato: la Youth League è pronta a regalare spettacolo già dai primi turni a eliminazione diretta.

Chelsea - PSV Eindhoven

Benfica - Slavia Praga

Bruges - Monaco

Real Madrid - Olympique Marsiglia

Villarreal - Bayer Leverkusen

Athletic - Eintracht

Dinamo Kiev - Atlético Madrid

Maccabi Haifa - Barcellona

Real Betis - Tottenham

HJK Helsinki - Manchester City

AZ Alkmaar - Borussia Dortmund

Puskás Akadémia - Sporting

Dinamo Minsk - Paris Saint-Germain

Colonia - Inter

Legia - Ajax

Zilina - Liverpool