Zaniolo è rinato e mette nel mirino la Fiorentina. Parentesi due volte deludente

Stasera alle 20:45 la partita del Bluenergy Stadium tra l'Udinese e la Fiorentina chiuderà a tutti gli effetti il programma della 27^ giornata di Serie A e potrebbe fornire risposte interessanti nelle dinamiche della lotta salvezza, all'interno della quale si ritrovano ancora pienamente coinvolti gli ospiti, mentre la compagine friulana guarda più serena dall'alto dei suoi 32 punti.

Se l'Udinese sta vivendo una stagione di totale serenità, lo deve in parte anche alle prestazioni di Nicolò Zaniolo. Per il tormentato talento italiano la tappa nella sponda bianconera del Friuli è sembrata un autentico toccasana, l'ingrediente giusto per mettere a punto la ricetta per un'ideale rinascita.

Quella contro la Fiorentina sarà tra l'altro una contesa speciale per Zaniolo. Due volte il classe '99 ha indossato la maglia viola nella sua carriera e nessuna di queste è andata bene. O comunque come sperava. La prima volta di Zaniolo alla Fiorentina è stata dal 2010, anno in cui arrivò appena 11enne dal vivaio del Genoa, fino al 2016 in cui lasciava la Toscana per la Virtus Entella, con qualche recriminazione polemica nei confronti dell'allora dirigenza per non avergli mai dato l'occasione di mettersi in mostra. Quindi un tragitto che dalla sua Liguria lo ha visto passare dall'Inter prima di prendersi la Roma e perdersi nella Capitale.

Al termine di un lungo peregrinare anche internazionale (da Roma è andato al Galatasaray, che l'ha prestato poi all'Aston Villa e all'Atalanta), un anno fa Zaniolo provava a rilanciarsi di nuovo alla Fiorentina. Nel calciomercato di gennaio 2026 i viola lo prelevavano in prestito dopo una prima parte di stagione deludente a Bergamo con Gasperini, ma neanche l'avventura 2.0 in Toscana restituirà i frutti sperati. Anzi, di questa seconda parentesi si ricorderanno gli 0 gol e l'episodio poco edificante degli screzi con alcuni giocatori della Roma Primavera nelle finali del campionato giovanile al Viola Park. Tempi che oggi però, con il nuovo Zaniolo che all'Udinese si è rigenerato e ritrovato, appaiono più che mai distanti.