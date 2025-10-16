Zaniolo coltiva il sogno azzurro: "Spero che l'Italia vada al Mondiale. Con me? Devo meritarlo"

Lunga intervista concessa da Nicolò Zaniolo al Corriere dello Sport, in cui il classe '99 ha ripercorso la propria carriera, tornando anche a parlare della Nazionale. Queste le sue parole iniziando proprio dall'ultima vittoria ottenuta dagli azzurri contro Israele: "L'ho vista e ho tifato come qualsiasi italiano. Anche se è chiaro che la Nazionale è il sogno di ogni giocatore e quindi anche il mio. Mi ha fatto piacere che abbiano vinto e speriamo che raggiungano il Mondiale".

Con lei in rosa?

"La priorità è che l’Italia ci vada, io spero di meritare la convocazione. All'Udinese c’è tutto per fare bene, la società ti dimostra che è con te e ti mette nelle condizioni di rendere al meglio. E poi siamo una squadra importante: ci possiamo divertire ed essere la sorpresa"

Gattuso l’ha chiamata?

"Non l’ho sentito, ma ho letto e ascoltato le sue parole. Quando parla di porte aperte a tutti mi fa piacere, sono contento, se uno lo merita sul campo è giusto che vada in Nazionale. È il livello massimo a cui ambire".

Sono passati vent’anni dall’ultimo successo dell’Italia ai Mondiali.

"Ero piccolo, la finale l’ho vista a Parigi, ricordo benissimo la felicità di quelle settimane. È stato incredibile condividere tutto con gli amici in piazza, con il pallone… Il Mondiale ci manca".