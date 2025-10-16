Zaniolo: "Falsa la voce di un litigio con Gasp. Il mancato riscatto della Fiorentina l'ho compreso"

Lunga intervista concessa da Nicolò Zaniolo al Corriere dello Sport, in cui il classe '99 ha ripercorso la propria carriera, e tutti i propri errori, che lo hanno portato a 26 anni ad approdare in estate a Udine, una società "importante" che secondo lui potrà essere la sorpresa del campionato.

Queste le sue parole, iniziando dall'addio dall'Atalanta. "Discusso con Gasperini? Falsissimo. Abbiamo avuto un rapporto normale e di stima, è uno dei più forti allenatori in circolazione. Sono andato via perché volevo più minutaggio e essere parte integrante di una squadra. A gennaio l’Atalanta era prima e avevo davanti Lookman, De Ketelaere, Retegui e quindi lo spazio era ridotto. Gasperini è formidabile, Runjaic ha una cultura del lavoro che me lo ricorda molto, sono focalizzati totalmente su questo".

Sulla parentesi alla Fiorentina: "Si era creato un ambiente per cui, anche per colpe mie, le cose non sono andate. Non ho fatto bene, ho accettato e compreso la decisione. L'episodio al Viola Park con la Roma Primavera? E' stato tutto ingigantito e le autorità hanno accertato quello che era successo".