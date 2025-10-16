Zaniolo al Corriere dello Sport, che titola: "Roma, mi scuso. Ora cerco la gioia"
"Roma, mi scuso. Ora cerco la gioia". Parole di Nicolò Zaniolo, intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport. Il talento ora all'Udinese dice: "All'Olimpico esultai nel modo sbagliato, stavo attraversando un periodo complicato. Gli errori mi hanno portato a essere quello che sono oggi. Spero solo di convincere Gattuso".
Torna il campionato, con Roma-Inter tra le sfide più calde. In taglio alto, un titolo sui giallorossi: "Una bolgia per Gasp". Sabato il 75° sold out dell'era Friedkin. Pellegrini spinge per giocare dall'inizio. Sui nerazzurri, invece: "Inter, sono tutti carichi". Vittorie, gol e assist: da Lautaro a Calha, in 13 rientrano galvanizzati.
Editoriale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
