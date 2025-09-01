Ufficiale
Zaniolo lascia il Galatasaray in prestito e torna in Italia: è un giocatore dell'Udinese
TUTTO mercato WEB
Nicolò Zaniolo è un nuovo calciatore dell'Udinese. Il contratto del calciatore italiano è stato depositato in Lega: il classe '99 passa in bianconero in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vlahovic ha fatto prigioniera la Juve. Rischio Chivu. Conte e un Napoli che sa soffrire. Con Rabiot il Milan può lottare per il titolo
Le più lette
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile