L'Udinese si riscopre grande e batte l'Atalanta: Zaniolo premia l'ottima prestazione bianconera

Secondo successo consecutivo tra le mura amiche per l’Udinese, che riscatta subito la sconfitta maturata all’Allianz Stadium contro la Juventus e fornisce una grandissima prestazione contro un’opaca Atalanta. Sale così a quota 15 punti la compagine bianconera, che mantiene la metà sinistra della classifica e registra un nuovo passo avanti nel lavoro impostato dal tecnico Kosta Runjaic, che sta un po’ alla volta trovando tutti gli aggiustamenti necessari dopo una sessione estiva di mercato che comunque di cambiamenti ne ha portati diversi.

Tra questi c’è un Nicolò Zaniolo che un po’ alla volta sta diventando sempre più protagonista in questa Udinese. L’ex Roma, infatti, ha messo a segno il gol vittoria al termine di una bella azione impostata da Ekkelenkamp e Kamara, finalizzata poi splendidamente dal 10 bianconero. Non spicca ovviamente solo lui nella gara dei friulani, che riescono nell’arco dei novanta minuti a ridurre a zero i pericoli dalle parti di Okoye, creando anche più di qualche circostanza favorevole per il gol. Sugli scudi anche Atta, un gioiello sempre più splendente e per il quale si cominciano a scomodare paragoni importanti.

A differenza di quanto visto contro la Juventus, stavolta la difesa, pur restando molto alta, ha funzionato perfettamente. Al di là della prestazione dei singoli, ovvero Bertola, Kabasele e Solet, tutta la fase ha visto un salto di qualità rispetto alle ultime giornate, permettendo all’Udinese di mantenere la porta inviolata dopo numeri da peggiore del campionato (insieme alla Fiorentina). Tutta una serie di miglioramenti arrivati grazie a una prova di grande carattere, ora c’è da continuare su questa strada per consolidare le tante cose positive viste. Prossimo passaggio la Roma di Gasperini, un altro banco di prova decisamente tosto per una compagine che sta cercando di limitare i bassi per trovare sempre più alti.