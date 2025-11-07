Zaniolo: "Sogno il Mondiale, Gattuso ha aperto le porte e io devo continuare così"

Nicolò Zaniolo si confida a 'Storie di Serie A', format della Lega che coinvolge anche DAZN, in cui ha parlato anche del proprio momento a livello personale: "Sono più sereno, nel passato rincorrevo sempre, cercavo la perfezione e di strafare, ora ho trovato un equilibrio fuori dal campo che mi permette di essere tranquillo. Ho una famiglia stupenda che mi fa staccare la testa dal campo. Vai in campo, giochi bene e giochi male, se tuo figlio ti sorride passa tutto. Riesco a staccare, mi dedico alla mia famiglia".

Questa la sua risposta all'apertura di Gattuso: "Sogno di giocare il Mondiale con l’Italia, chiunque ti risponderebbe di sì. Non deve essere un chiodo fisso, il mio focus dev’essere ogni giorno in campo con l’Udinese. Gattuso ha detto che le porte sono aperte a tutti, devo continuare a fare quello che sto facendo e sogno di giocare il Mondiale, una competizione in cui tutti i tifosi sono uniti".

Ancora sulla sua carriera: "A Roma mi sono rotto il ginocchio contro la Juve all’Olimpico, è stata una bella botta. Dopo essermi ripreso, mi sono rotto il ginocchio sinistro, non volevo operarmi, ero bloccato mentalmente. Poi, ho metabolizzato la cosa, sono stato fermo un intero anno e poi sono tornato ed ero diverso".