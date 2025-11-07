Udinese, Runjaic su Zaniolo: "Non tutti i tifosi della Roma lo amano, ma sarà concentrato"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, parla del gran momento di Nicolò Zaniolo a poche ore dalla sfida alla Roma, particolarissima per il giovane attaccante: "Zaniolo sta migliorando e lavorando su se stesso, è già chiaro che è un giocatore molto importante, ci dà esperienza, qualità, ci dà energia, non si risparmia nei duelli. E' bello dover giocare, sa che deve migliorare, a volte può scaricare il pallone più velocemente. Fino ad ora ha lavorato molto bene, sta correndo, lavora bene in difesa, sarà importante per noi anche contro la Roma. Può segnare, può fornire assist, può tornare anche utile anche a livello difensivo, negli ultimi anni si è concentrato molto sulla fase offensiva e ora deve crescere in quella difensiva.

Ha avuto stagioni sfortunate con infortuni, ha toccato punti alti e punti bassi in carriera, deve trovare costanza e in questo senso sta facendo un lavoro meraviglioso. In allenamento è sempre motivato, contro la Roma per lui sarà emozionante, ha cominciato lì la sua carriera in Serie A. Magari non tutti i tifosi della Roma lo amano, si aspetta un'accoglienza che non sarà super calorosa, ma fa parte del calcio. Sarà concentrato al massimo sulla gara e darà tutto per l'Udinese, speriamo faccia una bella prestazione. Vedremo come evolverà la gara, il suo obiettivo è continuare a segnare e spero riprenda dal gol segnato con l'Atalanta".

