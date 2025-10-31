Zebina sull'esonero di Tudor: "Non ne sarà sorpreso: alla Juventus devi vincere"

L'ex difensore della Juventus, Jonathan Zebina, ha rilasciato una intervista a Tuttosport per parlare della situazione in casa bianconera e anche di alcuni ricordi del passato.

A partire dalla questione Calciopoli e i due Scudetti revocati: "Non finiremo mai di parlarne. La verità è che avevamo una squadra eccezionale e abbiamo vinto quello che dovevamo vincere. Purtroppo è andata così, ma quei trofei li sento miei. Parliamo di una delle Juve più forti della storia: c’erano campioni del mondo, di Europa, palloni d’oro…".

Sulla scelta di rimanere anche in Serie B: "Stavo per entrare nella fase calante della mia carriera. Sapevo che saremmo risaliti subito in A, ma che a lungo andare non avrei fatto parte del progetto vista la mia età. È stata una scelta di cuore: non è facile accettare di giocare in B quando ti ritrovi nel massimo del tuo equilibrio psico-fisico. È chiaro che ti aspetti altre cose, anche perché giocando in B devi mettere in conto che, poco a poco, uscirai dal giro della Nazionale, come è effettivamente successo a me".

Poi sull'esonero di Tudor: "La Juventus è una società dalle aspettative altissime. Igor conosce bene il Dna bianconero: devi vincere a ogni costo. Quindi non credo che sia stato sorpreso dalla scelta della società. Mandarlo via non era una questione personale".