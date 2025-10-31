Inter, Thuram ha svolto tutto l'allenamento in gruppo: ora deciderà Chivu cosa fare

Arrivano ulteriori buone notizie dalla mattinata di Appiano Gentile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Marcus Thuram ha svolto l'intero allenamento con il resto del gruppo. L'attaccante francese dell'Inter è dunque recuperato per la sfida di domenica contro l'Hellas Verona, in programma a partire dalle 12.30 al Bentegodi. Ora la decisione finale spetterà a Cristian Chivu.

Il tecnico rumeno non vuole correre rischi e quindi deciderà solo tra oggi e domani se portarlo in trasferta almeno in panchina per respirare l'aria della partita insieme ai compagni. La condizione fisica del centravanti però non può essere quella ideale e di conseguenza non è scontato che venga rischiato. In quel caso il ritorno avverrebbe mercoledì prossimo in Champions League contro il Kairat Almaty.

La società però ha operato bene sul mercato in estato, quantomeno nel reparto offensivo, rifiutando qualsiasi tipo di offerta per Pio Esposito e acquistando dal Parma Ange-Yoan Bonny. Due elementi che stanno avendo grande importanza nelle rotazioni e che hanno permesso all'Inter di non rimpiangere Thuram nel periodo in cui è stato assente. I due giovani, tra Serie A ed Europa, in totale hanno segnato 5 gol e fornito 4 assist. Niente male se si considera che insieme hanno 42 anni (20 l'italiano, 22 il francese).