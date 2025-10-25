Avellino, Aiello: "Risultato pesante, ma niente allarmismi. Gli obiettivi sono invariati"

Dopo il 4-0 incassato dallo Spezia, il ds dell’Avellino Mario Aiello si è presentato in conferenza stampa per analizzare la sconfitta: “Il risultato non è da salvare, ma qualcosa va analizzato. Nel primo tempo c’è stato equilibrio, le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Il rosso a Palmiero ha cambiato la partita, avevamo comunque tenuto per venti minuti della ripresa. Dispiace il calo di attenzione nel finale: non deve accadere”.

Sulla sua presenza davanti ai microfoni: “Chi fa il mio lavoro deve metterci la faccia nei momenti negativi. I nostri obiettivi non cambiano: volevamo un campionato tranquillo dopo tre vittorie di fila e resta così anche dopo quattro gare senza vincere”.

Aiello ha elogiato il pubblico: “I tifosi ci hanno sostenuto fino alla fine. Solo gli ultimi dieci minuti non ci sono piaciuti. Serve alzare la soglia di attenzione e creare più palle gol: ultimamente mancano”.

Martedì si torna subito in campo: “È positivo: c’è subito la possibilità di reagire”.

Capitolo infortuni: Tutino ha messo minuti, Patierno, D’Andrea e Favilli rientrano a breve. Su Kumi: “Ha avuto un malore dopo aver mangiato, per questo non ha giocato”.

Nessun allarme:

“Non parlerei di preoccupazione: il gruppo è vivo”.

Su Palmiero:

“Piede a martello, ma senza intenzione. Poteva essere giallo o rosso. È la quarta espulsione: dobbiamo evitarle”.