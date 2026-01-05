Avellino, dopo Reale caccia a un altro difensore. A centrocampo piace Coli Saco

Dopo l’arrivo di Filippo Reale, classe 2006 che è sbarcato ieri sera in città dopo aver giocato la prima parte di stagione alla Juve Stabia, l’Avellino è alla ricerca di un altro innesto nel reparto arretrato con due nomi che ormai da diverse settimane sono in cima alla lista del direttore sportivo Mario Aiello: si tratta di Pedro Felipe, classe 2004 della Juventus Next Gen che piace però anche a Hellas Verona e Sassuolo in Serie A, e di Alessandro Pio Riccio, classe 2002 in uscita dalla Sampdoria, prossima avversaria proprio degli irpini.

Lo riferisce Il Mattino analizzando anche quali potrebbero essere le mosse in mezzo al campo vista la quasi certa partenza di Emmanuel Gyabuaa, classe 2001, che farà ritorno all’Atalanta per poi essere girato al Catania in Serie C. In pole per sostituirlo c’è quel Coli Saco, classe 2002 di proprietà del Napoli che potrebbe fare ritorno in Italia dopo il prestito all’Yverdon in Svizzera, otto presenze, e tornare in quella Serie B affrontata con la maglia del Bari l’anno scorso. Sul franco-maliano c’è anche il Pescara che però appare in ritardo rispetto ai campani.

Sul taccuino della dirigenza biancoverde ci sono inoltre anche due nomi in uscita dall’Empoli come Lorenzo Ignacchiti, classe 2004, e Luca Belardinelli, classe 2001: sul primo c’è il ritorno di fiamma della Reggiana, mentre il secondo piace anche a Spezia e Bari.