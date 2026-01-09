Avellino, oggi può essere il giorno di Saco. E si continua a lavorare per Ignacchiti
Nella giornata di oggi l’Avellino potrebbe chiudere per il primo innesto in mezzo al campo. Come si legge sulle colonne de Il Mattino il club irpino avrebbe ormai definito l’acquisto di Coli Saco con il Napoli. Il classe 2002 dovrebbe infatti far ritorno dalla Svizzera, dove ha collezionato 8 presenze con l’Yverdon – che dunque non lo riscatterà – per poi essere girato in prestito con opzione di riscatto ai biancoverdi. Nella giornata di oggi i due club dovrebbero definire la cifra per un eventuale acquisto del maliano.
L’arrivo di Saco non precluderà però a un altro innesto in mezzo al campo con il nome di Lorenzo Ignacchiti dell’Empoli sempre in cima alla lista dei desideri. L’Avellino sarebbe disposto a investire una cifra importante per il classe 2004 che è finito un po' ai margini del club toscano dopo un buon inizio e un’ottima stagione con la maglia della Reggiana nella passata annata.
Il giocatore prò resterà per almeno altri dieci giorni in Toscana per volere del ds Stefano Stefanelli che tentenna davanti all'ipotesi di cederlo in maniera definitiva. Esattamente come per Coli Saco, però, l'Avellino è disposto a prenderlo in prestito solo con la possibilità di operare il riscatto a giugno.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.