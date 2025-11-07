Sudtirol-Carrarese, i convocati di Castori: assenti solo Pietrangeli e Italeng

Attraverso i propri canali ufficiali il Sudtirol ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Fabrizio Castori, per la gara di domani contro la Carrarese, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B.

Risulta indisponibile per la gara di domani Pietrangeli in difesa e Italeng in attacco. Aggregati Sabatini e Brik.

Portieri: Adamonis, Poluzzi, Theiner.

Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mancini, Masiello, Sabatini, Veseli.

Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Coulibaly, Mallamo, Martini, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka.

Attaccanti: Merkaj, Odogwu, Pecorino

Sulla sfida di domani contro i toscani si è espresso il tecnico dei biancorossi nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia: "La Carrarese è un'ottima squadra, allenata da uno dei migliori allenatori della nuova generazione, che da anni sta facendo bene. Hanno tutto, ottime caratteristiche, è una squadra organizzata e pericolosa, dotata di qualità tecniche e fisiche, con un attacco tra i più prolifici del campionato. Lavora insieme da tre anni e si vede: è una formazione affiatata, che sa palleggiare e ripartire in contropiede. Dovremo essere molto attenti e determinati per limitarne i punti di forza e creare loro delle difficoltà durante la gara".