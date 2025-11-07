Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sudtirol-Carrarese, i convocati di Castori: assenti solo Pietrangeli e Italeng

Sudtirol-Carrarese, i convocati di Castori: assenti solo Pietrangeli e ItalengTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 21:49Serie B
Luca Bargellini

Attraverso i propri canali ufficiali il Sudtirol ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Fabrizio Castori, per la gara di domani contro la Carrarese, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B.

Risulta indisponibile per la gara di domani Pietrangeli in difesa e Italeng in attacco. Aggregati Sabatini e Brik.

Portieri: Adamonis, Poluzzi, Theiner.
Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mancini, Masiello, Sabatini, Veseli.
Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Coulibaly, Mallamo, Martini, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka.
Attaccanti: Merkaj, Odogwu, Pecorino

Sulla sfida di domani contro i toscani si è espresso il tecnico dei biancorossi nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia: "La Carrarese è un'ottima squadra, allenata da uno dei migliori allenatori della nuova generazione, che da anni sta facendo bene. Hanno tutto, ottime caratteristiche, è una squadra organizzata e pericolosa, dotata di qualità tecniche e fisiche, con un attacco tra i più prolifici del campionato. Lavora insieme da tre anni e si vede: è una formazione affiatata, che sa palleggiare e ripartire in contropiede. Dovremo essere molto attenti e determinati per limitarne i punti di forza e creare loro delle difficoltà durante la gara".

Articoli correlati
Sudtirol, Castori: "Carrarese allenata da uno dei migliori. Ma noi dobbiamo vincere"... Sudtirol, Castori: "Carrarese allenata da uno dei migliori. Ma noi dobbiamo vincere"
SudTirol, El Kaouakibi torna in gruppo: potrebbe esserci con la Carrarese. Dubbio... SudTirol, El Kaouakibi torna in gruppo: potrebbe esserci con la Carrarese. Dubbio Italeng
Carrarese, Calabro: "Nessun allarmismo per i 2 ko. Sudtirol? Squadra importante" Carrarese, Calabro: "Nessun allarmismo per i 2 ko. Sudtirol? Squadra importante"
Altre notizie Serie B
Serie B, 12ª giornata: Donadoni esordisce con un pari. Spezia-Bari finisce 1-1 Serie B, 12ª giornata: Donadoni esordisce con un pari. Spezia-Bari finisce 1-1
Sudtirol-Carrarese, i convocati di Castori: assenti solo Pietrangeli e Italeng Sudtirol-Carrarese, i convocati di Castori: assenti solo Pietrangeli e Italeng
Serie B, 12ª giornata: al 45' Spezia e Bari sono sull'1-1. Kouda risponde a Gytkjaer... Serie B, 12ª giornata: al 45' Spezia e Bari sono sull'1-1. Kouda risponde a Gytkjaer
Empoli, restyling del 'Castellani'. R. Corsi: "Non è un sogno, ma un obiettivo concreto"... Empoli, restyling del 'Castellani'. R. Corsi: "Non è un sogno, ma un obiettivo concreto"
Empoli-Catanzaro, i convocati di Aquilani: due assenze per ogni reparto Empoli-Catanzaro, i convocati di Aquilani: due assenze per ogni reparto
Juve Stabia-Palermo, i convocati di Abate: assenti tre elementi a centrocampo Juve Stabia-Palermo, i convocati di Abate: assenti tre elementi a centrocampo
Venezia-Sampdoria, i convocati di Stroppa: out Sverko e Bohinen. Prima per Minelli... Venezia-Sampdoria, i convocati di Stroppa: out Sverko e Bohinen. Prima per Minelli
Spezia-Bari, le formazioni ufficiali: Donadoni per l'esordio decide di cambiare poco... Spezia-Bari, le formazioni ufficiali: Donadoni per l'esordio decide di cambiare poco
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
4 Juve, finita l’Assemblea degli Azionisti: via libera per l’aumento di capitale
5 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.1 CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti della Juventus
Immagine top news n.2 Fiorentina, Vanoli: "I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo, dobbiamo resettare"
Immagine top news n.3 Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
Immagine top news n.4 Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
Immagine top news n.5 Italia, i 27 convocati: prima volta per Caprile, tornano Buongiorno, Ricci e Scamacca
Immagine top news n.6 Marotta: "La Procura di Milano ha aperto un fascicolo un'ora dopo il rogito di San Siro"
Immagine top news n.7 Elkann smentisce le voci sulla cessione: "Ancora pienamente impegnati nei confronti della Juve"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.3 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.4 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bonzanini: "Ossessionati dalla salvezza. Salary cap? Sistema equo"
Immagine news Serie C n.2 Gorgone: “Inter U23 in crescita. Vicenza top, ma Brescia e Lecco possono reggere”
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Pisa si sblocca, primo gol in casa e prima vittoria: 1-0 alla Cremonese, decide Touré
Immagine news Serie A n.2 Inter, scout al Tardini per osservare Bernabè. Chivu lo conosce già bene
Immagine news Serie A n.3 Zaniolo: "A Camarda e Pio Esposito dico: 'fidatevi delle persone che vi vogliono bene'"
Immagine news Serie A n.4 Ecco il primo gol del Pisa in A alla Cetilar Arena! Touré sblocca la gara con la Cremonese
Immagine news Serie A n.5 Inter, anche Tiago Gabriel tra gli obiettivi per la difesa del futuro: verrà osservato nel weekend
Immagine news Serie A n.6 Candè: "Sassuolo scelta facile da fare. Idzes? È mio fratello, ci siamo divertiti insieme"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 12ª giornata: Donadoni esordisce con un pari. Spezia-Bari finisce 1-1
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol-Carrarese, i convocati di Castori: assenti solo Pietrangeli e Italeng
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 12ª giornata: al 45' Spezia e Bari sono sull'1-1. Kouda risponde a Gytkjaer
Immagine news Serie B n.4 Empoli, restyling del 'Castellani'. R. Corsi: "Non è un sogno, ma un obiettivo concreto"
Immagine news Serie B n.5 Empoli-Catanzaro, i convocati di Aquilani: due assenze per ogni reparto
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia-Palermo, i convocati di Abate: assenti tre elementi a centrocampo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 13ª giornata: due pareggi nel Girone B. La Cavese schianta il Potenza
Immagine news Serie C n.2 Carpi, Bonzanini: "Ossessionati dalla salvezza. Salary cap? Sistema equo"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 13ª giornata: i parziali degli anticipi. Avanti solo la Cavese sul Potenza
Immagine news Serie C n.4 Gorgone: “Inter U23 in crescita. Vicenza top, ma Brescia e Lecco possono reggere”
Immagine news Serie C n.5 Pro Vercelli, Rutigliano può salutare a gennaio: due i club sul classe 2005
Immagine news Serie C n.6 Casertana, allenamento con speciale guest: Edoardo Bove fa visita ai falchetti campani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina-Roma 5-2. Primo ko per le giallorosse
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina in vantaggio sulla Roma al 45': è 1-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "A Firenze voglio atteggiamento e aggressività come con l'Inter"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?