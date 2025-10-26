Live TMW Lazio, Sarri: "Mancato rosso a McKennie? Forte incazzatura. Otto punti in un momento maledetto"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.50 - La Lazio trova il primo successo in uno scontro diretto battendo la Juventus 1-0 allo Stadio Olimpico grazie alla rete dopo nove minuti di gioco di Toma Basic. Tra pochi minuti il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.37 - È iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri

La Lazio aveva bisogno di vivere una serata così dopo quanto vissuto in estate?

"Abbiamo fatto otto punti in quattro partite affrontando Atalanta e Juventus da quando siamo in emergenza. Abbiamo risposto con carattere e momenti di buon calcio, è chiaro che c'è da migliorare. Abbiamo fatto una buona fase difensiva, andare in vantaggio dopo nove minuti ci ha concesso spazi per essere pericolosi, specialmente nel secondo tempo avevamo spazi e abbiamo sofferto pochissimo. Sono contento per i ragazzi e per il nostro popolo che finalmente iniziamo a dargli qualche soddisfazione in un periodo difficile iniziato mesi fa e che stava diventando maledetto".

Che Lazio è quella che stiamo vedendo?

"In questo momento di difficoltà la risposta caratteriale è stata forte, da inizio stagione ci è mancata continuità su certe caratteristiche mentali che stiamo trovando nelle ultime quattro partite. Dobbiamo ora trovarle nel lungo periodo".

Basic, Cataldi e Provedel ad alti livelli. Cosa ti rende maggiormente soddisfatto?

"Non farei nomi, quando la squadra risponde in questo modo è giusto elogiare la squadra più dei singoli. Tutti i singoli in questa partita hanno fatto quello che dovevano fare, anche chi ha fatto una prestazione meno appariscente è stato concreto. Oggi tralascerei discorsi individuali e farei un elogio alla squadra".

Avere un Dia così lontano dalla porta è una scelta tattica?

"A noi farebbe comodo anche un po' più alto, ma se lo lasci libero è molto portato a venire incontro. Con squadre che si orientano uomo su uomo preferisco che lo faccia perché ci apre spazi per inserimenti, se trovi una squadra orientata sulla palla è meglio se sta più avanti. In serate come questa va bene anche così. A Bergamo la situazione dell'uomo contro uomo era ancora più accentuata".

Cosa ha provato lei e il suo staff dopo una vittoria così pesante?

"C'è stata soddisfazione da parte nostra, per i ragazzi e per il popolo laziale. A prescindere dalla polemica con la società di cui non mi interesso, ma a livello di squadra non ci hanno fatto mancare nulla per 100 minuti. Era giusto dare una soddisfazione a loro, è una cosa che sentivo. Noi siamo contenti di vincere contro tutte le grandi squadre, non ci interessa la Juventus. Ci interessano solo la Lazio e i laziali".

Cosa ha pensato quando non ha visto il secondo giallo a McKennie?

"Una forte sensazione di incazzatura (ride, ndr). A noi dalla panchina sembrava un giallo scritto, ci siamo rimasti sinceramente male. L'arbitro e il quarto uomo hanno cercato di spiegarcelo con molta calma, ma secondo noi l'hanno spiegato sbagliato".

23.46 - È terminata la conferenza stampa di Maurizio Sarri