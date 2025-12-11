Bari, Vivarini: "Sudtirol motivatissimo. Vicari in dubbio. Out Bellomo e Castrovilli"

A due giorni dal match in casa del Sudtirol, Vincenzo Vivarini, tecnico del Bari, ha analizzato i temi della sfida del 'Druso' nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Il Sudtirol è una squadra ben definita, motivatissima, che aggredisce con intensità i portatori di palla e dà poco spazio - si legge su TuttoBari.com -. Difficile mantenere il campo contro di loro, abituati a questo tipo di lavoro. In fase di possesso, cercano molto bene la profondità. Possiamo sfruttare bene alcune situazioni, se giriamo velocemente il pallone, mandandoli in difficoltà.

Come si può batterli? Dobbiamo fare risultato e fare punti, se no la situazione diventa più difficile. Bisogna andare carichi e decisi, accettando la loro battaglia. Sotto l'aspetto tecnico, possiamo essere incisivi. Non va abbassata di mezza virgola la loro intensità, ed in questi pochi allenamenti a disposizione abbiamo lavorato su questo, anche se preferirei avere una settimana per farlo".

Lato indisponibili, potrebbe essercene qualcuno: "Vicari ha avuto febbre da dopo il Pescara fino a stamattina, bisogna vedere come recupera. Bellomo ha avuto un problema al polpaccio e Castrovilli ha una vecchia ferita che gli ha creato un ematoma, e non credo ci sarà".