Bari, Longo: "Vittoria importantissima, peccato per aver preso quel gol evitabile"

Moreno Longo, tecnico del Bari, commenta ai microfoni di Radio Bari la seconda vittoria consecutiva ottenuta contro l'Empoli nel turno infrasettimanale: "Vittoria importantissima. Sono parole superflue, perché ogni punto penserà nell'economia della classifica. Merito ai ragazzi che hanno sfruttato l'opportunità dopo un inizio difficile contro una squadra forte e di grande qualità. Non ha a che vedere con questa classifica. Li abbiamo costretti al fallo e Rao e sfruttato bene la superiorità numerica, non scontata. Un peccato concedere quell'1-1, un'ingenuità evitabile. Poi siamo entrati in campo con idee chiare e creando diverse situazioni, sino al gol di Maggiore".

Sui singoli: "Faccio i complimenti a Piscopo, in ruolo non suo si sta dando da fare, soprattutto oggi contro un cliente difficilissimo come Elia. Tutte le squadre hanno elementi tosti, da Di Mariano a Cicconi, ed ha tenuto botta. Dickmann ha qualità nel cross e nello spunto per creare qualcosa che ci permetta di essere incisivi. Speriamo comunque che Piscopo continui così, dandoci equilibrio. Dorval, lo scorso anno, lo riportai a sinistra ed ha fatto una grande stagione. Preferisco mettere lui, come altri, nel miglior ruolo possibile per esprimersi al meglio".

Le parole all'intervallo: "Ho cercato di tranquillizzare la squadra, quel gol ha fatto arrabbiare tutti per come lo hai preso. C'era tensione, ma sapevo che con cinquanta minuti davanti e lo spirito giusto avremmo vinto. Bravissimi i ragazzi: io do input, poi loro giocano nel modo corretto. Anche se l'Empoli aveva il pallino nei primi venti minuti, abbiamo concesso poco, solo da fuori. E' un atteggiamento di tutta la squadra, non solo dei difensori che stanno lavorando bene. Le pressioni sono state fatte bene. Tutti hanno protetto bene la fase difensiva".

Sulla lotta salvezza: "Dobbiamo pensare a noi stessi. Quando vinci tu, cambia tutto, serve spingere forte e con convinzione. Ogni punto avvicina l'obiettivo. Sono contento per Giulio (Maggiore ndr). Ho lasciato un ottimo giocatore nei sei mesi dello scorso anno e l'ho ritrovato un po' ai margini. Doveva dare risposte, noi dovevamo metterlo in condizione. Spero continui su questa scia". Lo riporta tuttobari.it.