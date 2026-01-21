Carrarese, ecco Lordkipanidze: il georgiano arriva in prestito secco dalla Cremonese
La Carrarese è pronta ad accogliere un nuovo rinforzo per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Sky, nelle prossime ore Dachi Lordkipanidze raggiungerà il gruppo a disposizione di Antonio Calabro. Il centrocampista georgiano arriva dalla Cremonese e sarà a disposizione già dalla giornata odierna.
L’operazione è stata definita sulla base di un prestito secco di sei mesi, il classe 2005 scende in Serie B in cerca di continuità dopo aver disputato appena 28 minuti con la Cremonese in questa prima parte di stagione.
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l'Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il "giochismo" targato Fabregas
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
