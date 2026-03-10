Bari, squadra in ritiro fino a sabato per preparare lo scontro diretto con la Reggiana

Continua la preparazione del Bari in vista del prossimo delicato impegno di campionato con la Reggiana. La squadra di mister Longo, come si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Bari, andrà in ritiro fino alla gara di sabato:

"Dopo la ripresa di ieri pomeriggio, i biancorossi hanno proseguito quest'oggi la loro marcia di avvicinamento alla sfida contro la Reggiana guidato da mister Rubinacci, 30a giornata Serie BKT, in programma a partire dalle ore 15:00 di sabato 14 marzo sul terreno del San Nicola.

Questa mattina, dopo un prologo in sala video, il gruppo si è allenato sul terreno dell'Antistadio dedicandosi, dopo un riscaldamento a secco ad intensità crescente e circuiti tecnici ad obiettivi variabili basati su circolazione e possesso palla, ad esercitazioni tattiche sviluppate a tutto campo. In chiusura di seduta, chi ha totalizzato un elevato minutaggio nell'ultima sfida, ha svolto un lavoro atletico di scarico, il resto del gruppo ha sostenuto un sfida a ranghi misti su campo ridotto. Lavoro differenziato in intensità per alcuni elementi della rosa a scopo precauzionale.

Dopo aver pranzato assieme, nel pomeriggio, la squadra raggiungerà la sede scelta per il ritiro dove proseguirà la preparazione in vista della partita di sabato svolgendo le sedute di allenamento a porte chiuse".