Carrarese, Pasciuti tuona: "Auspico maggior attenzione delle direzioni di gara da qui alla fine"

Claudia Marrone
Oggi alle 14:02Serie B
Claudia Marrone

“È vero che torniamo a “mani vuote” dalla trasferta del 'Braglia', ma rimangono inalterate le considerazioni che consentono di guardare propositivamente al futuro": esordisce così, parlando ai canali ufficiali del club, il Direttore Sportivo della Carrarese Iacopo Pasciuti, che ha parlato dopo il ko dei suoi rimediato in quel di Modena.

Un momento forse lievemente di stanca per gli azzurri, ma la fiducia traspare dalle parole del dirigente. Che guarda oltre la sua squadra: "Una valutazione complessiva del momento non può che assumere, come punto di partenza, l’analisi delle prestazioni al netto del risultato finale: nelle ultime quattro gare i ragazzi hanno fornito performance importanti sotto tutti i punti di vista. Le statistiche di tutte le gare disputate in questo 2026 dimostrano come la squadra si sia fatta apprezzare per mole di gioco, personalità, compattezza e occasioni da rete create. Ricordo la caratura e forza degli avversari incontrati: dal Venezia capolista al Sudtirol in una lunga striscia positiva di vittorie per finire con Padova e Modena, quest’ ultima compagine costruita per traguardi importanti. Nostro malgrado, ci troviamo però costretti a evidenziare un preoccupante trend negativo: in queste ultime quattro gare si sono susseguiti diversi episodi dubbi che, se giudicati diversamente e molto probabilmente più attentamente, avrebbero determinato un risultato finale diverso delle varie partite . Non nego che abbiamo attivato tutti i canali previsti, chiedendo spiegazioni e pretendendo maggior attenzione in quanto siamo nella fase decisiva della stagione in cui i risultati diventano culminanti. Ciò nonostante, anche a Modena, purtroppo, abbiamo registriamo, a nostro sfavore, l’ennesimo episodio discutibile dopo quello di Venezia, quello contro il Südtirol (fallo su Zanon nei minuti di recupero, ndr), quelli di Padova (fallo su Rubino unitamente al tocco di mano in area padovana ndr), un calcio di rigore negato dal direttore di gare per un evidente fallo di mano in area modenese. Per ragioni di completezza merita menzione anche una delle ultimissime azioni della gara, in particolare, la rete del raddoppio dei padroni di casa è viziata da un chiaro fallo di gioco sul nostro centrocampista Zuelli. Sorprende, in questo senso, il metro adottato nella medesima gara se, poi, si fa mente locale alla mancata concessione della massima punizione a nostro favore andando a cogliere un micro contatto di Oliana su Santoro e tralasciando contemporaneamente un identico contatto ai danni di Illanes, mentre su una dinamica di contrasto irregolare molto più palese subita da Zuelli non si è esitato a sorvolare".

Conclude quindi: "L'augurio e il nostro auspicio è che, in vista del rush finale, ci possa essere maggiore attenzione nella direzione e gestione arbitrale delle gare e, soprattutto, maggiore uniformità nelle valutazioni, così da incidere correttamente sugli esiti delle partite. Allo stesso modo, però, ritengo opportuno allinearmi a quanto dichiarato dal nostro allenatore: non cerchiamo alibi, non appelliamo scuse e non ci rifugiamo in inutili scorciatoie perché il nostro dna si caratterizza per la capacità di essere resilienti, voltando subito pagina a fronte delle avversità, resettando e ripartendo rapidamente attraverso il lavoro, umiltà e la determinazione oltre il senso di appartenenza, tratti salienti e imprescindibili per il migliore proseguo possibile della nostra stagione".

