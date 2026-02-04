Carrarese, Pasciuti: "Tenuti stretti gli elementi più rappresentativi come Zanon. Qui c'è ambizione"

Giornata di conferenza stampa in casa Carrarese, non solo con la presentazione dei nuovi acquisti, ma anche con il Direttore Sportivo del club Iacopo Pasciuti che ha fatto il punto della situazione a mercato concluso.

Ecco le sue parole, riprese dai canali ufficiali del club: "È secondo me intanto utile riepilogare tutte le operazione che il club ha concluso in questo gennaio, che tra acquisti e cessioni, sono complessivamente dieci. Sono stati ceduti Arena, Cham, Bozhanaj, Scheffer, Capezzi e Cicconi, e acquistati, al contempo, Troise, Lordkipanidze, Rouhi e Guercio. L’obiettivo perseguito è stato, sin da subito, quello di migliorare la squadra, mantenendo l’ossatura della rosa ma senza impoverire il patrimonio tecnico della società, ed è per questo che per ogni giocatore ceduto è seguito l’acquisto di un nuovo con le caratteristiche di cui avevamo bisogno. Ci possiamo ritenere complessivamente soddisfatti di quanto siamo riusciti a realizzare. Ribadisco che tutti i nuovi innesti sono stati monitorati attentamente e rientrano in quel parco giocatori che seguivamo da molto tempo e da diverse sessioni di mercato, ma questa volta siamo stati abili a perfezionare le varie trattative: adesso la speranza è che tutti i neo arrivati possano rivelarsi utili alla causa".

Capitolo cessioni: "La Carrarese sta dimostrando sul campo di meritare la categoria, e ciò espone a essere osservati dagli altri: non nego infatti che ci siano state molteplici richieste per diversi componenti della rosa, come nel caso di Zanon, ma il presidente, è stato fermo nella volontà di tenersi stretto i nostri giocatori più rappresentativi. La proprietà ha dimostrato ancora una volta la propria visione e ambizione non ritenendo opportuno prendere in considerazione nessun genere di proposte a stagione in corso".

Conclude: "La nostra soddisfazione è rivolta anche al dato dell’età media dei calciatori in rosa, sempre più bassa sessione dopo sessione, perché abbiamo già avuto modo di osservare come questo genere di investimento possa pagare nel tempo, e di come, in una piazza come la nostra, ogni calciatore di prospettiva possa avere il giusto tempo e il giusto spazio per maturare, dimostrando le proprie qualità".