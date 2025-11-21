Juventus da Scudetto? De Biasi: "Spalletti fa bene a parlarne, gli obiettivi vanno tenuti alti"

La Juventus prova a voltare definitivamente pagina con il nuovo ciclo targato Luciano Spalletti. L'allenatore Gianni De Biasi ha rilasciato un'intervista a Radio Bianconera per parlarne

Nella sua analisi, De Biasi fa notare come la Signora abbia iniziato la stagione in maniera incostante: "La Juve quest'anno mi lascia un po' perplesso" - spiega - ". Al di là del fatto che oggi in panchina ci sia Luciano, che stimo molto. Dalla Juve probabilmente mi aspettavo qualcosa in più in questo inizio di stagione", ribadisce. Secondo lui i bianconeri sono diventati una squadra che fa fatica a portare a casa i risultati.

Nonostante questo, Spalletti ha parlato apertamente della volontà di puntare allo Scudetto: "Ha fatto bene Spalletti a parlarne" - riflette De Biasi - ", devi tenere obiettivi alti. Con gli obiettivi bassi non vai da nessuna parte, c'è da prendere coscienza che indossi una maglia pesante e deve darti sicurezza, non peso, e poi orgoglio di appartenere a un club così importante", le sue parole.

Dalle parole bisogna passare ai fatti: "L'importante è di parlare con i vari giocatori, con chi ha più difficoltà in questo momento. E credo che ci lavorerà. Serve far crescere la consapevolezza nei singoli, fargli capire che hai fiducia in loro e che devono tirare fuori tutto", il pensiero di De Biasi.