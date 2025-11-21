Emerson Royal: "Conte mi ha insegnato tantissimo, soprattutto in termini di mentalità"

Nel corso dell'intervista a Gazzetta.it, Emerson Royal ha parlato anche del Napoli e di mister Antonio Conte: "Quando vedrò il Napoli di Conte? Quando gioca contro il Milan! (ride, ndr) Antonio è un allenatore che mi ha insegnato tantissimo - ha sottolineato - soprattutto in termini di mentalità. Parlava molto con me, a volte sembrava pesante, ma io lo vedevo in modo positivo: sapevo che il suo obiettivo era solo far migliorare i giocatori. Lui ha un carattere forte, ma abbiamo condiviso dei bellissimi momenti insieme al Tottenham".

Emerson Royal racconta il suo arrivo al Milan e l'accoglienza dei tifosi che non è stata sempre positiva

"Io sono arrivato in Italia con una sensazione un po’ strana da subito. Dall’inizio, ogni volta che dicevo o facevo qualcosa si parlava di me più di quanto si parlasse di Cristiano Ronaldo… ma in modo negativo. Mi sentivo di dover fare sempre il doppio per essere accettato, e poi non essere accettato comunque. Io sono uno che non si lascia colpire facilmente, perché conosco il mio valore. Ma non è bello arrivare e sentire quell’onda d’odio senza ancora essere entrato ancora in campo e aver giocato anche solo un minuto".

