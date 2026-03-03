Sampdoria, Martinelli torna fra i convocati: due ko di fila senza lui fra i pali
Buone notizie per la Sampdoria, che per la sfida di Castellammare contro la Juve Stabia, ritrova fra i pali Tommaso Martinelli. L'estremo difensore infatti torna a disposizione dopo aver saltato le gare con Mantova e Bari per un problema muscolare.
La Samp quindi ritrova la sua certezza fra i pali, visto che quando è mancato lui, i blucerchiati sono stati sconfitti da Mantova e Bari. Con lui in campo invece sono arrivate tre vittorie e due pareggi.
I convocati della Sampdoria
Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli.
Difensori: Abildgaard, Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti.
Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Ricci.
Attaccanti: Brunori, Pafundi, Soleri.
