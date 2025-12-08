Catanzaro, Aquilani: "Vittoria importante per tanti motivi, la mia testa è all'Avellino"

Il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani, come riportato da Uscatanzarocalcionews.it, ha commentato così il successo per 1-2 ottenuto sul campo del Modena: "Vittoria importante per tanti motivi. Il Modena ha una squadra con un bagaglio tecnico importante e una grande struttura fisica. La differenza su questo piano è stata notevole: noi facevamo un passo, loro tre. Nonostante ciò, non abbiamo mai mollato, neanche dopo lo svantaggio.

Ai ragazzi avevo chiesto di reagire in maniera maniacale nel controllare la palla. Ci siamo riusciti, facendo bene ciò che sappiamo fare e portando a casa tre punti importanti. Questo successo premia le nostre qualità. Sono contento per tutti coloro che ci hanno accompagnato in trasferta e che ora potranno tornare a casa con tanta gioia".

Successo fondamentale dunque per i giallorossi, ma il tecnico pensa già al prossimo impegno e quelli successivi in una stagione che può regalare ancora tante soddisfazioni: "La mia testa è all’Avellino. Dobbiamo continuare su questa strada per impreziosire il nostro campionato".